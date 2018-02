Rimini, perde pezzi il rivestimento dell'incrocio vie Emilia-Popilia: da lunedì i lavori di sistemazione

Attualità

Rimini

| 12:53 - 03 Febbraio 2018

Ha immediatamente riconosciuto l’errore di montaggio dichiarandosi disponibile al pronto ripristino a regola d’arte l’impresa che ha realizzato l’intervento di riqualificazione urbana all’incrocio tra via Emilia e via Popilia inaugurato lo scorso novembre.

Non appena si è manifestato il distacco di parte delle doghe di una porzione del rivestimento in legno di una delle sedute, i tecnici dei lavori pubblici hanno eseguito un sopralluogo con l’impresa che ha riconosciuto di aver montato le doghe in legno senza lasciare i necessari centimetri di fuga prescritte dalla Direzione Lavori del Comune e si è dichiarata disponibile a provvedere al suo ripristino a regola d'arte.

Dagli accordi presi già da lunedì prossimo gli operai della ditta saranno impegnati nel lavoro di sistemazione che dovrebbe concludersi in circa 7 - 10 giorni. Qualora non avvenisse il Comune di Rimini provvederà direttamente alla sistemazione escutendo i costi dalla polizza cauzionale versata.