Il nuovo Santarcangelo Calcio fa visita alla Fermana, sfida salvezza al Recchioni

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:22 - 03 Febbraio 2018

Alle 20.30 di sabato sfida salvezza al Recchioni di Fermo tra la squadra di casa e il Santarcangelo, reduce dalla vittoria casalinga con l'Albinoleffe. Cavasin confermerà la formazione impiegata nel secondo tempo dell'incontro, con Dhamo al centro e Capellini a destra, visto che Toninelli non è al meglio della condizione fisica. In attacco Spoljaric a supporto di Piccioni e Strkalj. In casa Fermana Destro è indirizzato ancora sull'esclusione degli esperti attaccanti Sansovini e Lupoli, tra i pali il cattolichino Mattia Valentini, ex di turno. All'andata finì 5-1 per i marchigiani, ma era un altro Santarcangelo, reduce da un mercato invernale con sette acquisti.





Probabili formazioni





Fermana (4-4-2): 1 Valentini - 15 Clemente 5 Comotto 2 Mané 30 Sperotto - 7 Petrucci 24 Grieco 4 Urbinati 18 Maurizi - 9 Cremona 25 Da Silva.

In panchina: 22 Shiba; 3 Camilloni, 6 Ferrante, 26 Equizi; 8 Misin, 14 Capece, 16 Rossetti, 19 Ciamela, 23 Favo; 17 Sansovini, 29 Lupoli, 32 Cognigni.

Allenatore: Destro.





Santarcangelo (3-4-3): 22 Bastianoni - 34 Lesjak 5 Briganti 21 Sirignano - 17 Capellini 18 Dhamo 8 Dalla Bona 28 Semedo - 14 Piccioni 9 Strkalj 10 Spoljaric.

In panchina: 12 Iglio; 2 Toninelli, 3 Maini, 4 Bondioli, 23 Maloku, 24 Broli, 29 Chiacchio; 15 Soumahin, 20 Obeng, 26 Zabec, 27 Spoliarits; 11 Bussaglia.

Allenatore: Cavasin.