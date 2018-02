In duemila per Ligabue a Riccione a presentare il suo ‘Made in Italy’. FOTO E INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 11:43 - 03 Febbraio 2018

Un evento che sicuramente Riccione ricorderà, oltre 2000 persone hanno partecipato alla speciale serata di presentazione del film “Made in Italy” con ospite Luciano Ligabue accompagnato da Kasia Smutniak e dal produttore Domenico Procacci . Doppia proiezione e doppia presentazione davanti al folto pubblico nella sala Concordia del Palacongressi che per l’occasione si è trasformata nella più grande sala cinematografica d’Italia, già nota per ospitare Cinè-Giornate Estive di Cinema. Il pubblico era entusiasta, i fan sono arrivati anche da fuori zona e non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di vedere dal vivo il “Liga”. A condurre e moderare Remigio Truocchio. La serata si è svolta senza problemi di sicurezza, nonostante il caloroso e soprattutto numeroso pubblico.

“Ho avuto un momento di difficoltà – racconta il regista nella conferenza stampa che ha preceduto l’evento - dopo “Radiofreccia” e “Buon compleanno Elvis” mi sentivo in colpa per il mio successo, è da lì che è nato “Miss Mondo” che parla di quel problema, per me è stato terapeutico. Il successo è un amplificatore di quello che sei”

Parla anche della Romagna Ligabue: “In Emilia non c’è il mare, il romagnolo è talmente geniale e accogliente che qui ognuno trova un motivo per venire in vacanza. La vostra accoglienza è magnifica, se tutti l’avessero il turismo migliorerebbe”.

Per il futuro non ha in progetto nulla il rocker di Correggio, “ho fatto tanto in questi anni – spiega -musica, scritto libri, fatto film, mi piace pensare che nel futuro possa farmi stupire da una storia in maniera da poterci lavorare e creare nuovamente”.

Per Ligabue Made in Italy è la terza regia. Aveva infatti già diretto nel 1998 Radiofreccia e nel 2002 Da zero a dieci,ambientato a Rimini. Come i due precedenti, anche questo nuovo film è prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci e distribuito da Medusa Film.

La serata è stata organizzata da Giometti Eventi, Turismo Sport Cultura Eventi Comune di Riccione e Palacongressi Riccione.

In audio l’intervista in conferenza a Ligabue