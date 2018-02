VIDEO: la Valmarecchia si risveglia bianca. Nessun problema sulle strade provinciali

Attualità

Novafeltria

| 10:52 - 03 Febbraio 2018

Come annunciato dalle previsioni, sabato mattina l'entroterra di Rimini si è risvegliata bianca. La neve che aveva già ricoperto fin da venerdì sera le montagne più alte è arrivata anche in Valamrecchia. Secondo le previsioni, le precipitazioni continueranno miste a pioggia fino a tarda mattinata. Fin dalle prime ore del mattino sono in attività i mezzi spargisale e spazzaneve. Nessun problema sulle strade provinciali.