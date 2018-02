Paura a Rimini, rapina in un negozio di parrucchiere. Colpito alla testa il proprietario

Cronaca

Rimini

| 09:36 - 03 Febbraio 2018

Si sono accaniti in due contro un commerciante 70enne che venerdì sera intorno alle 19 si è visto rapinare proprio all’interno del suo esercizio a Rimini. L’uomo, titolare di un negozio da parrucchiere, esattamente in via Rosmini al civico 72, è stato aggredito da due giovani banditi che lo hanno malmenato e poi sono fuggiti con l'incasso della giornata all'interno del registratore. Poco si sa sui due rapinatori, probabilmente italiani, che sono riusciti a scappare. Il commerciante ha subito un colpo alla testa con un oggetto contundente (non si esclude che possa essere stato utilizzato il calcio di una pistola). La prognosi è di 7 giorni. Sul posto è accorsa una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia carabinieri di Rimini per i rilievi del caso.