Riccione: catturati i due rapinatori del Conad, in manette due fratelli

Cronaca

Riccione

| 09:13 - 03 Febbraio 2018

Sono stati fermati i due presunti rapinatori del Conad di via Catullo a Riccione. Il colpo è avvenuto giovedì sera verso le 20. L’indagine lampo ha permesso di identificare e rintracciare due fratelli di origini siciliane. I due pare che abbiano messo a segno più di un colpo in zona. Tutto pianificato: i fratelli hanno agito all'ora di chiusura, pianificando il colpo in ogni dettaglio: il loro blitz è avvenuto durante la temporanea disattivazione della videosorveglianza. Hanno agito con il volto parzialmente coperto e armati di coltello a serramanico, facendosi consegnare dalla cassiera l'intero incasso della giornata, circa 2000 euro. All'interno del supermercato erano presenti alcuni clienti, che hanno condiviso con la cassiera momenti di panico. I malviventi si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce. Le indagini dei carabinieri di Riccione sono immediatamente partite, i due sono stati rintracciati dopo poche ore e per loro sono scattate le manette.