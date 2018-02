Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura, Oltremare e Aquafan sfilano domenica al Carnevale di Fano

Eventi

02 Febbraio 2018

Il divertimento dei parchi Costa fa tappa al Carnevale di Fano. I parchi tematici più importanti della Riviera, Acquario di Cattolica, Oltremare, Aquafan e Italia in miniatura, rinnovano la collaborazione con Ente Carnevalesca Fano e sfileranno questa domenica 4 e quella dell’11 febbraio con un carro allegorico e una mascherata a tema.



Il carro dedicato ai Parchi Costa Edutainment, realizzato dall’Associazione Carristi Fanesi, rappresenta così i quattro parchi: Italia in Miniatura è suggerita da palazzi veneziani e dal campanile di San Marco, per Aquafan c’è un bambino che si diverte su un acquascivolo, pesci colorati richiamano l’Acquario di Cattolica, mentre il delfino che salta sulle onde è Ulisse, il più famoso tursiope della Laguna di Oltremare.



Dal carro allegorico in sfilata pioveranno dolcezze - migliaia di caramelle grazie alla collaborazione dei parchi con Perfetti Van Melle Italia - ma anche coupon, sconti e omaggi. A chi partecipa al Carnevale, infatti il Gruppo CE mette a disposizione 20.000 coupon per l’ingresso gratuito ai bambini in uno dei quattro parchi a scelta (promozione valida per ogni bimbo fino a 140 cm di altezza, se accompagnato da due adulti paganti tariffa intera, per la stagione 2018). I coupon saranno distribuiti dai figuranti in maschera, questa domenica e la prossima.



Regali anche per chi sottoscrive la tessera Ente Carnevalesca 2018: il detentore della tessera che desidera visitare i parchi entra gratis, se accompagnato da un altro adulto pagante biglietto intero. Dulcis in fundo, 15 biglietti omaggio verranno messi in palio per il vincitore del contest ’Miglior parco tribune mascherato’!



Italia in Miniatura riaprirà il 17 marzo, il 24 marzo sarà la volta di Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione, e il 1° giugno tornerà aperto anche Aquafan.