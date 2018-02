Il maltempo ritarda l'arrivo della giostra francese, tradizione del carnevale di Rimini

Attualità

Rimini

| 13:24 - 02 Febbraio 2018

Annunciata per domani, sabato 3 febbraio, slitta alla prossima settima per il maltempo l’arrivo della Giostra francese, tra le attrattive tradizionali di ColorCoriandolo, la manifestazione programmata per giornate di carnevale, promossa dal Comune di Rimini e organizzata da Made Officina Creativa.