Santarcangelo Calcio, Crespini nuovo responsabile area tecnica. Sette gli acquisti del mercato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:56 - 02 Febbraio 2018

Venerdì 2 febbraio il Santarcangelo Calcio ha ufficializzato l'ingaggio di Claudio Crespini come nuovo responsabile dell'area tecnica e scouting. Crespini sarà presentato la settimana prossima assieme ai giocatori arrivati nel mercato invernale. Il Santarcangelo non ha concluso con l'attesa 'ciliegina sulla torta' - sfumato l'arrivo della mezzala Foglia, trattenuto dall'Arezzo - ma ha rinforzato notevolmente il suo organico. Come vice Bastianoni è arrivato il 21enne portiere scuola Cesena Alberto Iglio. Difesa notevolmente rinforzata dall'ex Lucchese Marco Maini e dal croato Zoran Lesjak. A centrocampo la società clementina ha innestato qualità con l'esterno offensivo Josip Spoljaric, in più ha aggiunto la mezzala Gabor Vegh e il portoghese Sandro Semedo (FOTO), esterno mancino impiegato da Cavasin a destra, nel tridente offensivo. In attacco il talento croato Tomislav Strkalj.