Arriva Ligabue, tanto teatro e musica, la fiera degli sposi: ecco cosa fare questo week-end a Rimini

Eventi

Rimini

| 11:47 - 02 Febbraio 2018

Sarà un week-end davvero ricco, tra musica, teatro, fiere e sport, il calendario di eventi non lascia spazio alla noia. Se volete organizzare il vostro finesettimana ecco qualche idea per trascorrerlo al meglio.



TEATRO E MUSICA



Il grande ritorno sulle scene di Marco Carena, Cantautore per vocazione, cabarettista per caso. Da Sanscemo a Sanremo, attraverso il Maurizio Costanzo Show e Quelli che il Calcio, fino al Palco di Acque Salate Osteria Pizzeria a Verucchio. Domenica 4 febbraio dalle ore 20.30 il torinese Carena si esibirà a Verucchio col suo Teatro-Canzone sarcasticodemenziale, venato di humour-nero, dissacrante dei quotidiani luoghi comuni all’ Osteria Acque Salate presso il Parco Fonti di San Francesco di Verucchio. QUI tutte le info.



Appuntamento col divertimento al Teatro Novelli, venerdì 2 febbraio alle 20.45, dove RiminiAIL propone “RiderAIL - Sorridere per un Sorriso”, spettacolo giunto alla 9^ edizione. Si tratta di un vero e proprio “Gran Galà di Cabaret”, formula di successo ideata e diretta dal bravo artista del palcoscenico Sasà Spasiano, da sempre amico dell’associazione. Accanto a lui, i colleghi Alberto Caiazza, Roberto Carnevale, Rino Ceronte, Dondarini-Dal Fiume, Luca Regina, Gigi Rock, Giampiero Sterpi, Enrico Zambianchi.



Venerdì 2 febbraio a Novafeltria una serata speciale in compagnia di Antonio Ramberti tra teatro, poesia e musica. Alle 21 al Teatro Sociale "Dino e io", omaggio a Dino Campana con Antonio Ramberti e Luca Serrani, regia di Isadora Angelini.QUI tutte le info.



Venerdì 2 febbraio al teatro il Lavatoio di Santarcangelo l'associazione Il Punto Rosa organizza una serata di raccolta fondi per l'acquisto del Dignicap (macchinario contro la caduta dei capelli e l'alopecia nelle donne in chemioterapia) da donare al reparto Oncologico di Rimini.



La piccola Stagione del Teatro Villa giunge al giro di boa, venerdì 2 Febbraio 2018, con l’ultimo appuntamento di Dialetto d’autore e le intense voci di Nicoletta Fabbri e Annalisa Teodorani. L’ora delle falene riunisce le voci di due donne – in cui confluiscono diverse figure femminili che popolano la scrittura di Raffaello Baldini – che si interrogano sull’arte del sottrarsi e sul mistero della sparizione.



Venerdì 2 febbraio, alle ore 21,15, al Teatro CorTe di Coriano nuova serata CorTe Inn Jazz. A riscaldare l’inverno dei colli riminesi tutta l’energia di Joyce Yuille & Jazz Inc, combo che torna sul palco del primo concerto insieme per festeggiare tre anni di successi in tutta Italia.



Sabato 3 febbraio lo Spazio Tondelli di Riccione ospita una grande serata di musica internazionale con il doppio live di Claudio Donzelli e Peter Broderick, unica data italiana per entrambi i musicisti, che presenteranno in prima italiana i loro nuovi album (ore 21.30, 10 €, prevendita www.liveticket.it).



Prosegue con un evento speciale “La bellina”, rassegna di teatro ragazzi inserita nel cartellone riccionese “La bella stagione”. Per un giorno la rassegna lascia la sua consueta cornice dello Spazio Tondelli e si trasferisce alla Chiesa Mater Admirabilis di viale Gramsci, dove domenica 4 febbraio alle 17 va in scena lo spettacolo a ingresso libero Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola.



Domenica alle 17 al Teatro degli Atti Roberto Mercadini legge i classici: Mercadini è un poeta, un narratore teatrale, un monologhista. Con oltre 150 date l'anno, porta in giro per l'Italia i suoi spettacoli di narrazione e i suoi monologhi poetici; parlando dei temi più disparati ed eterogenei. In questo spettacolo, racconta, legge e commenta il capolavoro della letteratura di Ariosto, l'Orlando Furioso.



CINEMA



Conto alla rovescia per il grande evento che vedrà Ligabue ospite a Riccione venerdì 2 febbraio: il rocker di Correggio sarà protagonista di una serata speciale organizzata da Giometti Eventi, una doppia proiezione, alle 20 e 15 e alle 22 e 30, preceduta dalla presentazione del film con il regista di ‘Made in Italy’, alla Sala Concordia del PalaRiccione. Assieme a lui ci saranno Kasia Smutniak, protagonista femminile, e il produttore Domenico Procacci.



Il Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) propone venerdì 2 febbraio alle ore 21.15 e sabato 3 febbraio alle ore 17 (biglietti € 6 interi, € 5 ridotti) un nuovo appuntamento per la rassegna Notorius Cineclub dedicata ai film di qualità: in programma Patty Cake$ di Geremy Jasper con Danielle McDonald, Bridget Everett, Mamoudou Athie e Cathy Moriarty.



FESTE E MANIFESTAZIONI



Torna al Jolly Disco di Novafeltria il tradizionale veglioncino dei bambini con musica, maschere e divertimento, animazione, truccabimbi, palloncini e dolcetti per tutti.

Biglietto unico 5€ (Bambini gratis fino a 4 anni), dalle ore 20 e 30.



Domenica, con orario 10 – 20, torna a Rimini Sposi Expo, la fiera di riferimento per matrimoni e cerimonie, punto d'incontro fra professionisti, location, servizi e coppie alla ricerca delle migliori possibilità wedding.

L'ingresso alla fiera è gratuito scaricando il coupon online disponibile su www.sposiexpo.it



CULTURA





Venerdì 2 febbraio alle ore 19.30 l’Associazione Culturale Cambia-Menti presenta il libro“La cura. Liberi da paura e malattie” Ed. Tecniche Nuove di Simone Ramilli, naturopata e iridologo, presso Felicinove-Il Salotto a Rimini. Durante l’evento, l’autore presenterà il libro in compagnia di Sonia Mariotti, Presidente di Cambia-Menti, e l'attrice Alexia Bianchi che leggerà alcuni passi del libro.





SPORT





Domenica 4 febbraio torna l’appuntamento con la Morcianolonga, la tradizionale gara di podismo organizzata dal Leo Club Valle Del Conca con la collaborazione del Lions Club e di AdaOnlus, giunta quest’anno alla sua 12ª edizione.