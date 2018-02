Termina il corso autodifesa a Rimini, 30 donne hanno partecipato alle lezioni

Attualità

Rimini

| 10:59 - 02 Febbraio 2018

Si è concluso in settimana, con l'ultima delle 10 lezioni in programma, il “Corso di autodifesa dedicato alle donne” a cui hanno partecipato 30 donne. Il corso è stato organizzato dalla Casa delle donne del Comune di Rimini in collaborazione con l'associazione antiviolenza Rompi il silenzio Onlus, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Centro Sportivo Italiano e Asd “La Pedivella”. In particolare sono state 8 le lezioni tecniche tenute da istruttori dell'Arma Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale e 2 le lezioni teoriche con operatrici del centro antiviolenza rompi il silenzio.