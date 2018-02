Anche le bomboniere solidali di Arop al Rimini Sposi Expo a Castelsismondo

Attualità

10:56 - 02 Febbraio 2018

Sabato 3 e domenica 4 febbraio A.R.O.P., l’associazione riminese attiva da anni a sostegno del bambino affetto da malattie oncoematologiche e del Reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini, prenderà parte con uno stand dedicato a Rimini Sposi Expo, la vetrina degli operatori del settore dedicata a chi sta per pronunciare il fatidico sì in programma nella magica cornice di Castel Sismondo a Rimini.

Nell’occasione, A.R.O.P. proporrà una gamma di bomboniere, solidali e personalizzabili anche in funzione del tipo di evento speciale per cui s’intendono utilizzare, non solo matrimoni ma anche battesimi, comunioni e feste di laurea, confezionate dai volontari dell’associazione in un piccolo laboratorio messo a disposizione dal Comune di Riccione.

Lo stand di A.R.O.P. sarà allestito da Ilaria Bernacchia di Sweetly-Unconventional Wedding.

La partecipazione a titolo gratuito di A.R.O.P. a Rimini SposiExpo è resa possibile grazie alla disponibilità degli organizzatori della manifestazione, Daniela e Lorenzo Bertero.