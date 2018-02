Bellaria Igea Marina, il fabbricato della ex colonia Fiat cade a pezzi: scatta l’ordinanza di messa in sicurezza

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:17 - 02 Febbraio 2018

Il sopralluogo del personale dell’ufficio Tecnico del Comune di Bellaria Igea Marina e del comando di polizia locale hanno dato il 'pollice verso': per l’edificio che ospitava la colonia Fiat. Il pericolo è costituito dal fatto che il fabbricato è facilmente accessibile, nonostante cada letteralmente a pezzi. In particolare i tecnici hanno posto la loro attenzione sullo stato e sulla tenuta dei pannelli in legno pressato stesi in sostituzione della recinzione e quelli applicati a porte e finestre per evitare l’ingresso di intrusi. Problemi sono stati rilevati anche per ampie parti in cemento del caseggiato. Per questi motivi il Comune ha emanato un’apposita ordinanza che impone di mettere in sicurezza l’edificio e adottare le misure necessarie per impedirne l’accesso.