Domenica 4 febbraio il rock blues demenziale di Marco Carena all’Osteria Acque Salate di Verucchio

Verucchio

| 09:07 - 02 Febbraio 2018

Il grande ritorno sulle scene di Marco Carena, Cantautore per vocazione, cabarettista per caso. Da Sanscemo a Sanremo, attraverso il Maurizio Costanzo Show e Quelli che il Calcio, fino al Palco di Acque Salate Osteria Pizzeria a Verucchio. Domenica 4 febbraio dalle ore 20.30 il torinese Carena si esibirà a Verucchio col suo Teatro-Canzone sarcasticodemenziale, venato di humour-nero, dissacrante dei quotidiani luoghi comuni.

Dal punk-rock-italiano al cantautorato duro e puro, dagli spettacoli teatrali ai musical, film e fiction Tv, Marco Carena ha collaborato con grandi artisti come Riccardo Cocciante, Skiantos e partecipato a note trasmissioni. Precursore dei tempi, con testi e canzoni ha denunciato, in chiave ironica, temi quantomai attuali come l'emarginazione, la violenza sulle donne e l'inquinamento ambientale. Tra i brani più divertenti ed incalzanti “Uomini con il riporto”, “Blues del Pelo superfluo”, “Questione di sfiga”, la irresistibilmente cinica

“Io vorrei”, il non sense di “Carnivalada” e il doppio sense dell’equivoca “Serenata”, presentata al 41° Festival di Sanremo. Domenica 4 febbraio alle ore 20.30 Carena propone sul palco dell’Osteria Acque Salate presso il Parco Fonti di San Francesco di Verucchio le sue storiche hit e nuovi singoli come Cioccomondo, presentato nel 2017 all'Eurochocolate di Perugia e con cui ha ricevuto il premio Menzione Speciale dal MEI (Meeting Etichette Indipendenti).



Per info e prenotazioni contattare Acque Salate al 3491204903.