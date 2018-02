Rimini: più sicurezza su via Roma, interventi per 300mila euro, particolare attenzione aree scuole

Attualità

Rimini

| 13:49 - 01 Febbraio 2018

Ammonta a 300.000 la somma investita per i lavori in corso sul tratto del prolungamento di via Roma a Miramare nel tratto che da via Stoccolma arriva a via Giubasco, l’ultimo e definitivo tratto della strada di quartiere che, aperto nei primi mesi del 2016, oggi collega il centro di Rimini a Riccione.

Si tratta di opere complementari che, finanziate col ribasso d’asta, potranno aumentare la sicurezza su una strada di collegamento che col suo completamento ha visto crescere fortemente i volumi di traffico. Per questo i tecnici dei lavori pubblici hanno effettuato una valutazione su tutti gli attraversamenti pedonali del prolungamento della Via Roma sia nel tratto dell'opera appena realizzata che in quelli precedenti.

Obiettivo degli interventi il miglioramento della visibilità degli attraversamenti in prossimità delle rotatorie da attuarsi sia con il potenziamento della illuminazione pubblica che della segnalazione. Sono state adottate le tipologie recentemente applicate in Via Marecchiese angolo Via Caduti di Marzabotto che, di più moderna concezione, stanno dando ottima prova.

Nell'attraversamento di Via Da Vinci sarà realizzato un nuovo semaforo a chiamata pedonal, mentre, sempre per migliorare il livello della sicurezza, è prevista la realizzazione di uno spartitraffico centrale nell’immissione dei Via Adimari al fine di impedire fisicamente manovre di svolta a sinistra non consentite così come adottato di fronte al parcheggio della scuola Media di Miramare.

Gli attraversamenti di Via Siracusa e di Via Rosmini, che risultano molto utilizzati per accedere alle vicine scuole, saranno ristretti ed allontanati dalla rotatoria. Unitamente a questi interventi è prevista la realizzazione di un anello sormontabile nelle due rotatorie della stessa tipologia di quelli già presenti con l’obiettivo di permettere una migliore visibilità dei pedoni e contemporaneamente un rallentamento della velocità delle automobili.