Sale l’attesa per Ligabue a Riccione, oltre 1500 biglietti venduti: un’esperienza di cinema oltre il cinema

Eventi

Riccione

| 12:08 - 01 Febbraio 2018

Conto alla rovescia per il grande evento che vedrà Ligabue ospite a Riccione venerdì 2 febbraio: il rocker di Correggio sarà protagonista di una serata speciale organizzata da Giometti Eventi, una doppia proiezione, alle 20 e 15 e alle 22 e 30, preceduta dalla presentazione del film con il regista di ‘Made in Italy’, alla Sala Concordia del PalaRiccione. Assieme a lui ci saranno Kasia Smutniak, protagonista femminile, e il produttore Domenico Procacci. “Al momento sono 1500 i biglietti staccati” racconta Massimiliano Giometti, patron delle sale Giometti Cinema, sold out anche l’”evento nell’evento”, “Be Eye”, una sorta di “pacchetto gold” che include l’ ingresso riservato con personale dedicato all’accoglienza buffet in terrazza all’ultimo piano del Palacongressi (Riccione-eye), pass personalizzato ricordo dell’evento, il cd ufficiale della colonna sonora “MADEINITALY “, il posto riservato in primo settore e l’esclusivo set fotografico del film con Chicco De Luigi, il fotografo di scena dei film di Ligabue. “Ligabue è in tour in tutta Italia per presentare il suo film, ma qui si troverà a farlo nel cinema più grande d’Italia – spiega Giometti – le persone avranno l’opportunità di gustarsi la visione del film nello stesso modo in cui visioniamo le pellicole noi gestori cinematografici durante le convention dedicate, come a Cinè (Giornate Estive di Cinema in programma a Riccione in luglio-ndr). Audio e video con una qualità eccellente. Sarà un’esperienza di cinema oltre il cinema”. Sono molte le aspettative per l’evento che ha smobilitato anche i fan club di Romagna e Marche, pronti a sbarcare a Riccione per assistere alla presentazione del film del loro beniamino e goderselo in una atmosfera e con una qualità uniche. L’appuntamento è quindi alla Sala Concordia del PalaRiccione, venerdì dalle ore 20 e 15.