Vento forte, mattinata di lavoro per i vigili del fuoco in Valmarecchia

Cronaca

Novafeltria

| 11:43 - 01 Febbraio 2018

Mattina di lavoro intenso per i vigili del fuoco di Novafeltria. A causa del forte vento, i pompieri sono dovuti intervenire su tutto il territorio per alberi pericolanti, tegole divelte e lamiere sradicate. La zona maggiormente colpita è stata la Valmarecchia, in particolare a Novafeltria dove una squadra è stata alle prese con alberi pericolanti in via II Giugno o caduti a causa del vento. La situazione meteo si è normalizzata, e con essa l’attività del 115. Foto di repertorio.