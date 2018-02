Due boati ravvicinati: salta una cabina elettrica, blackout a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 09:13 - 01 Febbraio 2018

L'allarme è scattato verso le 10.30 di mercoledì, quando, alcuni residenti di Cattolica, hanno avvertito due boati per poi rimanere completamente al buio. Ad andare in tilt, con due forti esplosioni, è stata una cabina elettrica situata lungo via Sigismondo che ha provocato un black out in molte parti della città. All'interno dell'impianto, un corto circuito ha fatto incendiare un cavo elettrico con la conseguente interruzione dell'erogazione dell'energia. Contemporaneamente è scattata la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la cabina danneggiata per poi, insieme alla Municipale transennato il tratto di strada su cui si affaccia l'impianto. I tecnici di Enel si sono subito messi al lavoro per ripristinare la fornitura elettrica. Foto di repertorio.