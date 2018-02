Volley serie C femminile, San Marino pronta a difendere la testa della classifica

Sport

Repubblica San Marino

| 07:22 - 01 Febbraio 2018

Serie C maschile. La Titan Services inizia la seconda parte del campionato sulla scia di quattro sconfitte consecutive rimediate contro le squadre di alta classifica. L’impegno casalingo di questa settimana contro il Cesena, non è di certo più semplice. All’andata i titani furono sconfitti al tie-break dopo una partita giocata fra alti e bassi con Farinelli (36 punti) grande protagonista. “Questa settimana arriviamo al match messi piuttosto male dal punto di vista fisico – spiega Stefano Mascetti, allenatore della Titan Services. – il centrale Peroni è fuori per un incidente sul lavoro che gli ha lesionato il radio. La banda Tentoni è out da tempo per un problema alla spalla e l’opposto Farinelli è a letto con l’influenza. Insomma, non stiamo benissimo in questo inizio del girone di ritorno. Però, penso che il lavoro in palestra rivolto ai giovani stia andando bene e che quel che conta è raggiungere la salvezza il prima possibile. In questo periodo ci manca la vittoria anche se abbiamo fatto passi avanti nel gioco. Col Cesena sarà dura: è una squadra importante con il forte opposto Venturini e il centrale Rossi, l’anno scorso in B, che possono fare la differenza”.

CLASSIFICA. Polisportiva Modena Est 38, Romagna Banca Bellaria 30, Atlas Ravenna 23, Rubicone San Mauro Pascoli 23, Cesena 22, Titan Services San Marino 22, Modena Volley 20, Zinella Bologna 20, Foris Conselice 18, Spem Faenza 17, Pagnoni Marignano 13, Atletico Bologna 11, Anderlini Modena 10, Invicta Modena 6.

PROSSIMO TURNO: (14^ giornata). Sabato 3 febbraio ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Cesena.

Serie C femminile. Chiusa la parentesi Coppa Emilia, la Banca di San Marino si rituffa in campionato da capoclassifica alla fine del girone d’andata. Il ritorno inizia con la trasferta di San Martino in Strada e non senza preoccupazioni. L’opposto Anita Magalotti, come programmato a inizio campionato, lascia la squadra per frequentare un Erasmus di tre mesi all’estero. Viene così a mancare un cambio importante nelle strategie tattiche di coach Luca Nanni. All’andata fu un facile 3 a 0 per le titane. “Anita è una professionista splendida, grande lavoratrice in allenamento. Per noi è un’assenza pesante perché ci dà sostanza quando si alza dalla panchina. Vuol dire che cercheremo di sopperire con l’armonia di gruppo. – dice coach Luca Nanni – Però da questa settimana recuperiamo Elisa Vanucci, che quest’anno è stata presente solo all’inizio e sporadicamente: può darci una mano. E’ possibile, poi, che si tesseri anche un’altra giocatrice. La squadra ha qualche acciacco fisico con diverse ragazze che hanno problemi. Se San Martino sarà al completo darà battaglia. In più la loro palestra si sa che è “difficile” da interpretare. Dovremo giocare con la giusta concentrazione”.

CLASSIFICA. Banca di San Marino 30, Gut Chemical Bellaria 28, Lugo 28, Cattolica 26, Rubicone Savignano 24, Faenza 19, Olimpia Master Ravenna 19, Cervia 17, Pgs Bellaria Bologna 13, Flamigni San Martino in Strada 12, Pontevecchio Bologna 10, Bologna Rossa 5, Ozzano 3.

PROSSIMO TURNO DI CAMPIONATO (14^ giornata). Sabato 3 febbraio ore 19 a San Martino in Strada: Flamigni - Banca di San Marino.