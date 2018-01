Talamello, Sindaco Ugolini sostiene la candidatura alla Camera di Pizzolante in area Pd. La nota

Attualità

Talamello

| 12:20 - 31 Gennaio 2018

Il Sindaco di Talamello Francesca Ugolini sostiene la candidatura dell'onorevole Sergio Pizzolante in Parlamento, con Civica Popolare, lista affiliata al Partito Democratico. In una nota, il Sindaco Ugolini spiega che è stata una scelta "di carattere personale, avvenuta in tempi talmente brevi da non aver permesso una condivisione anticipata con il gruppo", riferendosi alla sua squadra amministrativa. Ugolini tiene a precisare che la sua scelta "non andrà a influenzare lo spirito civico che ha sempre caratterizzato l'operato dell'Amministrazione Comunale di Talamello", per cui "il gruppo di governo locale continuerà ad essere svincolato da logiche di partito, animato solo dall'impegno per il bene del Comune di Talamello".