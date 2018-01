Nuoto, al Garden Rimini oltre 400 atleti nel weekend per il 36esimo meeting di Carnevale

Sport

Rimini

| 10:03 - 31 Gennaio 2018

15 società provenienti da Emilia Romagna e Marche, oltre 400 atleti al via: è tutto pronto al Garden per la 36° edizione del meeting di Carnevale, storica gara interregionale di nuoto in programma sabato e domenica presso la piscina di via Euterpe.

Ecco le società che il 3-4 febbraio scenderanno in vasca:

Aquasport Forlimpopoli, Salvamento Rimini, Conero Wellness, Savena S.Lazzaro, Libertas Ravenna, Cagli Nuoto, Urbino, Sport Village Pesaro, Gens Aquatica RSM, Valmar Novafeltria, Aldebaran Cattolica, DLF Rimini, Rinascita Rimini, Nuoto Loreto oltre alla società ospitante che si sta preparando al meglio per il meeting con gli allenamenti dei tecnici Franco Cavina, Davide Delucca ed Angela Tartaglia.