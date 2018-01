Beach Volley, San Marino quarta nella seconda tappa delle Major Series

Sport

Repubblica San Marino

| 07:53 - 31 Gennaio 2018

La seconda giornata della fase territoriale delle Major Series 2017/2018 organizzate dalla Lega Italiana Beach Volley è stata disputata domenica 28 gennaio al Sabbione Beach Arena di Cesena. La Federazione Sammarinese è stata rappresentata dalle coppie Luca De Luigi/Paolo Paganelli e Francesco Tabarini/Matteo Zonzini.

Mentre nella prima giornata di campionato, giocata dalle 65 società iscritte al Gioka Beach Arena di Bologna il 17 dicembre 2017, le squadre biancoazzurre avevano conquistato un quinto posto finale, a Cesena i quattro beachers sammarinesi, guidati da coach Matteo Galli, hanno migliorato la propria posizione finale in classifica agguantando il quarto posto dopo aver perso di un soffio, al golden set, la semifinale contro Kiklos, poi vincitore finale di tappa.

I titani erano inseriti nel girone B, assieme a Beach Volley School e Beach Volley University, mentre nel girone A si sono scontrate Kiklos, Active Beach Volley e Beach Stadium.

La formula di gioco è mutuata dalla Fivb Continental Cup in cui, nella fase a gironi, ogni squadra gioca contro un’altra schierando prima la coppia A contro la coppia B dell’altra squadra e a seguire la coppia B contro la coppia A. L’eventuale terzo incontro (golden set) che assegna la vittoria a una delle due squadre verrà disputato obbligatoriamente con i giocatori delle coppie mischiati. Tutte le partite si svolgono al meglio dei 2 set su 3 ai 15 punti, mentre il golden set è un set unico sempre a 15 punti.

La prima sfida contro la BVU di Cesenatico ha visto i ragazzi portacolori sammarinesi uscire sconfitti in entrambi gli incontri per 2 a 0 contro gli esperti Casadei/Raggi e Casali/Perini. Successivamente contro la Beach Volley School di Ancona i risultati sono stati decisamente positivi: De Luigi/Paganelli hanno sconfitto 2 a 1 Traversa/Manduca e Tabarini/Zonzini hanno battuto 2 a 0 Morichelli/Polenta.

La semifinale è stata un’autentica battaglia, l’accesso alla finale per Kiklos è arrivata solo al Golden Set vinto da Chinellato/Kessler contro Tabarini/Paganelli dopo che le prime due sfide erano state pareggiate con la vittoria di De Luigi/Paganelli contro Kessler/Alessandrini e la sconfitta di Tabarini/Zonzini contro Gambarelli/Chinellato.

Nella finale per il terzo posto giocata contro Active Beach Volley di Bologna si è purtroppo visto lo stesso copione della semifinale con Kiklos; Margaritelli /Bonfiglioli sconfiggono De Luigi/Paganelli, mentre Tabarini/Zonzini piegano al terzo set Girgis/Croati. Il golden set è ancora una volta fatale per San Marino poiché Zonzini e De Luigi cedono a Girgis e Margaritelli.

Nonostante la mancata conquista del podio di tappa, le squadre hanno mostrato buoni progressi in termini di gioco e di approccio alle gare rispetto all’avvio di stagione; il duro lavoro svolto in allenamento contribuisce a migliorare la qualità dei giocatori con l’intento di ottenere migliori risultati nelle successive gare di campionato. La prossima tappa, a Marotta il 18 febbraio, dovrà necessariamente essere giocata al meglio delle proprie possibilità e capacità per garantirsi il prosieguo nelle Major Series.

Nella foto: la coppia Francesco Tabarini / Matteo Zonzini