Offerte di lavoro, Comune di Rimini assume a tempo indeterminato 10 persone: tutte le informazioni

| 12:59 - 30 Gennaio 2018

Il Comune di Rimini comunica che sono indetti due concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti di categoria “C” (posizione economica C1) per 7 posti di istruttore e 3 di istruttore tecnico.

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali pubblicati sul sito Internet del Comune di Rimini alla pagina http://www.comune.rimini.it/comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi

La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un modulo di domanda on-line entro il 1° marzo 2018.

Info ufficio concorsi 0541 704965/704967 e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it