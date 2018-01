Rimini Calcio, tagli alla rosa: torna al Catania Davide Di Stefano, 'meteora' biancorossa

Sport

Rimini

12:34 - 30 Gennaio 2018

Calciomercato ricco di acquisti e cessioni per il Rimini. La società del patron Grassi sfoltisce la rosa, dopo l'acquisto di Stefano Capellupo: il centrocampista classe '99 Davide Di Stefano torna al Catania, squadra che detiene il cartellino del giocatore. Di Stefano, ora chiuso nel ruolo di trequartista da Cicarevic e Arlotti, ha totalizzato 4 sole presenze in campionato, restando ai margini sia con la gestione Muccioli che con quella Righetti. In una nota la società ringrazia comunque il giocatore per la disponibilità e la professionalità dimostrate in questi mesi di permanenza in maglia biancorossa, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.