Thai Boxe: vittoria per Nicola Severi al gran galà riminese "King of the ring"

Sport Bellaria Igea Marina | 12:43 - 29 Gennaio 2018 Ottima prestazione dell’atleta professionista Nicola Severi della Pro-Figthing Bellaria/Seven Sporting Club al galà di thai boxe “King of the ring” che si è svolto sabato scorso a Rimini, organizzato dal maestro Fabio Corelli. Severi, allenato dal maestro Andrea Brigliadori, ha disputato un match senza sbavature, infliggendo all’avversario Mario Giardello di Foggia un conteggio già alla fine della prima ripresa; a metà della seconda è arrivato il colpo risolutore che ha decretato il KO finale e la vittoria per Nicola “The Hurricane” Severi