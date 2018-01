Bomboniere on line o fai da te: quale scegliere

Attualità

| 12:39 - 29 Gennaio 2018

Realizzare delle bomboniere per le proprie nozze è fondamentale per rendere indimenticabile quel giorno ed è soprattutto un modo per ringraziare gli ospiti dei loro doni.

Non è per forza necessario optare per bomboniere costose: esistono numerose soluzioni economiche e personalizzabili che riguardano sia le bomboniere fai da te che quelle già pronte.

In entrambi i casi esistono vantaggi e svantaggi per cui la scelta potrebbe non essere tanto semplice.

Come decidere quale bomboniera scegliere

Un tempo, comprare bomboniere costava molto e quindi si contava esattamente il numero degli invitati onde evitare sprechi di denaro.

Oggi, questo pericolo è quasi nullo e molte persone evitano il fai da te e comprano qualcosa di già pronto e confezionato.

Esistono tuttavia dei pro e dei contro di questa tipologia di bomboniere.

Tra i pro delle bomboniere già pronte si distinguono:

varietà: affidarsi ad un servizio di vendita bomboniere online significa puntare su portali che hanno fatto della varietà dei loro articoli, con fasce di prezzo variabili, la propria forza. Si potrà scegliere tra numerose categorie come: bomboniere classiche, ecologiche, enogastronomiche, Thun, portachiavi, insomma tutto quello che si vuole a portata di click; poter personalizzare la bomboniera: anche per quanto riguarda le bomboniere già pronte si possono trovare numerosi modelli personalizzabili attraverso incisioni, decorazioni, in modo da rendere unica la propria bomboniera; sono già pronte: uno dei maggiori vantaggi è che bisogna solo ordinare queste bomboniere e verificare il loro stato quando arrivano, ma con le bomboniere pronte, si ha una cosa in meno a cui pensare. I contro si caratterizzano per il fatto che queste bomboniere:

identificano poco gli sposi: tralasciando le coppie che hanno degli hobby particolari che li identifichino, anche se è possibile personalizzarle, queste bomboniere appaiono piuttosto fredde e limitate dato che i disegni sono standard, i costi: ovviamente le bomboniere più carine, quelle con le quali si può giocare di più a personalizzarle hanno dei costi un po’ elevati anche se contenuti rispetto al passato, potrebbero essere una delusione: le bomboniere potrebbero essere presentate bene in foto, ma molto deludenti dal vivo. Bomboniere fai da te

Molti sposi, spinti dal loro estro creativo, decidono invece di realizzare da soli le proprie bomboniere. Infatti anche chi non è dotato di molta manualità può riuscire a realizzare dei graziosi oggetti adatti al proprio matrimonio.

Tuttavia anche in questo caso vi sono dei pro e dei contro che bisogna considerare prima di passare all’opera.

Tra vantaggi delle bomboniere fai da te vi sono:

soddisfazione per il risultato: aver creato qualcosa dal nulla e vedere che il risultato è anche bello dà tanta soddisfazione. Realizzare da soli la propria bomboniera le dà un significato molto più profondo rispetto a quella già pronta, il costo: in questo caso i costi sono davvero contenuti, a meno che non si opti per materiali di alta qualità, differenti varietà: realizzare una propria bomboniera significa poterne realizzare differenti varietà come una piantina grassa, un libro, e soprattutto, potranno essere anche di diverso genere, mentre quelle già pronte, si possono comprare solo dello stesso genere. Per quanto riguarda i contro, riguardano:

il tempo: realizzare una bomboniera fai da implica davvero molto tempo, per cui bisogna prepararle con largo anticipo, spazio: si potrebbe avere la casa sommersa da centinaia di tulle o altro materiale, pertanto occorre abbastanza spazio dove lavorare e lasciare le bomboniere. Una volta che si hanno ben presenti tutti questi pro e contro dei vari tipi di bomboniere non rimane altro che scegliere la tipologia adatta alle proprie esigenze.

In entrambi i casi la scelta che farete, vi aiuterà a rendere quel giorno indimenticabile.