Atletica: exploit di Elena Borghesi, c’è il pass per gli Italiani Indoor. Tutti i risultati del fine settimana

Sport

Rimini

| 08:35 - 29 Gennaio 2018

Con una grande gara, disputata fra l’altro in condizioni fisiche non ottimali, la riminese Elena Borghesi ha finalmente conquistato il “pass” per prendere parte ai Campionati italiani assoluti indoor, in programma sabato 17 febbraio ad Ancona.

Schieratasi al via dei 1500 metri del meeting nazionale di Ancona di sabato 27 gennaio, la forte mezzofondista entrata in questa stagione nella categoria master, ha confermato l’eccellente stato di forma che l’aveva già vista protagonista nelle settimane precedenti di ottime prestazioni cronometriche.

Dopo aver seguito nelle battute iniziali la sua compagna di club nell’Atletica Lugo Catia Solaroli, la Borghesi si è involata a 600 metri dal traguardo con una progressione a cui non ha saputo resistere nessuna delle avversarie: il 4’31”18 segnato all’arrivo rappresenta in un sol colpo primato personale e “minimo” conquistato per accedere ai campionati italiani assoluti sia indoor che outdoor.

Ma il fine settimana di Elena Borghesi è stato impreziosito anche da due ottimi risultati ottenuti da atleti che lei segue tecnicamente.

Domenica mattina infatti Daniele Liviero, quattordicenne fra i più forti specialisti dei 1200 metri con siepi della sua età in Italia, si è piazzato brillante secondo nella prima prova dei campionati di società di corsa campestre, disputata a Cesena.

Altra grande soddisfazione per Elena Borghesi in veste di tecnico è stato l’eccellente risultato conseguito da Giuseppe Ugolini, master di valore internazionale pluricampione italiano, che negli 800 metri disputati nel meeting indoor di Ancona, ha chiuso la sua prova in 2’09”58, che rappresenta il nuovo primato italiano over55 su questa distanza, che fra l’altro già gli apparteneva.

Sempre dalle gare indoor del fine settimana sono giunti altri ottimi risultati per gli atleti riminesi che si allenano sotto la guida dei tecnici della Libertas Rimini.

Ad Ancona nel pomeriggio di sabato 27 gennaio proprio due tecnici della società riminese, Demetrio Bonell Mora e Julaika Nicoletti, vestiti i panni di atleti di valore internazionale come sono, si sono piazzati secondi nelle gare che hanno disputato, Bonell Mora saltando 14,11 metri nel salto triplo, la Nicoletti lanciando il peso da 4 chili a 15,32 metri.

Domenica mattina, sempre nel capoluogo marchigiano, si è disputato un partecipatissimo meeting giovanile, che ha visto il successo nel salto in alto ragazzi di Alessandro Guaitoli, capace di valicare la quota di 1,43 metri, a bissare il successo già conseguito in questa gara la domenica precedente.

Nel pomeriggio di domenica 28 gennaio a Modena si sono svolti i Campionati regionali junior-promesse indoor, dove si sono messi in grande evidenza due saltatori in lungo, Enrico Vena e Federica Giovanardi, che già nelle prime uscite agonistiche del 2018 hanno fatto vedere di essere in splendida forma in vista dei Campionati nazionali di categoria.

Enrico Vena ha vinto la gara allievi con 6,54 metri, mentre Federica Giovanardi si è piazzata seconda con 5,76 metri.

Sempre nel pomeriggio di domenica ottimo risultato anche per Martina Lazzari, impegnata nel meeting nazionale di salto con l’asta che si è disputato a Fermo, nelle Marche, dove con 2,65 metri ha stabilito il suo nuovo primato personale, migliorandosi di ben 15 centimetri.

E per finire buone notizie anche dagli specialisti della corsa campestre targati Libertas Rimini: a Cesena nel corso della prima prova regionale di società diversi di loro si sono comportati egregiamente anche salendo sul podio.

Nella categoria ragazze in premiazione sono andate Giulia Casadei ed Alice Alessandri, rispettivamente seconda e sesta al traguardo, mentre nell’equivalente categoria al maschile molto bravo è stato Emanuele Belletti, settimo all’arrivo e secondo fra i giovani concorrenti al primo anno di questa categoria.

Nel settore cadette/cadetti molto brava Alice Gobbi, decima classificata, mentre del pregevole secondo posto di Daniele Liviero abbiamo già raccontato in apertura.

Sempre fra i cadetti da rimarcare l’ottimo comportamento di Edoardo Bendinelli e Luca Venturelli, che sono risultati nella classifica d’arrivo il secondo ed il terzo fra i nati nel 2004.