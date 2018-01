Riccione: tenta di strappare Rolex dal polso di un 84enne, nomade bloccata da carabiniere fuori servizio

Cronaca

Riccione

09:11 - 28 Gennaio 2018

Ha tentato di strappare dal polso di un 84enne un prezioso Rolex, ma è stata bloccata da un carabiniere fuori servizio che passava per caso sul posto. E’ accaduto a Riccione, in via XIX Ottobre, venerdì pomeriggio. A finire in manette una ragazza nomade di 26 anni che, una volta intercettato l’uomo, lo ha fermato per chiedergli un’informazione, successivamente gli ha afferrato il braccio, come per invitarlo ad abbracciarla, tecnica spesso usata per derubare orologi e bracciali. L’uomo però si è ritratto quando si è accorto che la giovane era riuscita a sganciare il cinturino del prezioso orologio provocando nello strappo un ematoma all’84enne. Alla scena però ha assistito il militare che non ha esitato a bloccare la nomade che intanto stava tentando di fuggire. La donna è finita in manette con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali.