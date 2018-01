Csaba dalla Zorza a San Patrignano:

Attualità

Rimini

| 18:26 - 27 Gennaio 2018

Imparare a rialzarsi dopo essere caduti, a rimettersi di nuovo in gioco, cambiando vita e ripartendo da zero, “un fallimento può insegnarci a reinventare noi stessi e ad avere successo – ha detto oggi Csaba dalla Zorza ai ragazzi di San Patrignano – voi ne siete testimoni”. Colpita ed entusiasta dopo la visita alla struttura di recupero, la scrittrice e presentatrice televisiva ha incontrato oggi il pubblico dei fan al ristorante Vite per un gustoso brunch preparato dai ragazzi del ristorante di San Patrignano. Sempre a Vite, nel pomeriggio si è tenuta la presentazione della sua ultima fatica letteraria “Honestly Good”. “Tornerò presto qui a San Patrignano, è un luogo luminoso e pieno di vita” ha detto Csaba prima di chiudere il suo intervento e dopo aver assaggiato i prodotti provenienti dai laboratori artigianali della comunità.