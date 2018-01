Santarcangelo, ragazzini 'a lezione' per usare in modo consapevole cellulari e social network

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:26 - 27 Gennaio 2018

Due laboratori dedicati agli adolescenti, per imparare (divertendosi) a conoscere il mondo e a interagire con gli altri: da martedì 30 e mercoledì 31 a Santarcangelo partono due nuove occasioni per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, uno dedicato alle lingue e all'intercultura, l'altro ad un uso consapevole del cellulare e dei social network. Organizzati dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori nell'ambito del progetto regionale Pratica-mente, nato sopratutto per creare attività scolastiche e ricreative dedicate ai ragazzi ma anche per coinvolgere enti e associazioni del territorio clementino. Per informazioni e iscrizioni si può contattare Carolina Marinelli (339 296 1338 carolina.marinelli@coopcentofiori.it)

Martedì 30 gennaio comincia il laboratorio Lingue e intercultura presso e in collaborazione con la scuola media Franchini, un “viaggio intorno al mondo” che vuole offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con altre culture divertendosi e, perché no?!, dare nuove chiavi d'accesso e prospettive di crescita interiore. L'appuntamento è ogni martedì dalle ore 14,30 alle 16,30, in via Orsini 21.

Tra social e realtà è invece il tema del laboratorio che ogni mercoledì, a partire dal 31 gennaio, sempre presso la scuola media Franchini, dalle 14,30 alle 16,30. I ragazzi impareranno ad utilizzare il cellulare e i social in modo utile e divertente, sviluppando il loro senso critico per sfruttare la tecnologia senza farsi assorbire da un cattivo uso.

Prosegue invece il laboratorio Alfabetizzazione musicale, avviato il 30 novembre sempre al centro Ora d'aria (via del Macello 2), condotto da Donatello Angelini del Damari Music Lab, uno spazio dove sperimentare, conoscere gli strumenti ed elaborare la musica.

Pratica-mente è un progetto finanziato dalla Regione Emilia – Romagna curato dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori in collaborazione con il Comune di Santarcangelo, L'Ora d'aria, la cooperativa sociale Ambra, la scuola media Franchini, Damari Music Lab e Immaginificio Rimini.