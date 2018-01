Torna la Morcianolonga, gara per podisti con il ricavato devoluto alle scuole del territorio

Sport

Morciano

| 13:12 - 27 Gennaio 2018

Domenica 4 febbraio 2018 torna l’appuntamento con la Morcianolonga, la tradizionale gara di podismo organizzata dal Leo Club Valle Del Conca con la collaborazione del Lions Club e di Ada Onlus, giunta quest’anno alla sua 12esima edizione. La competizione, che quest’anno sarà dedicata alla memoria di Pier Maria Salvadori ed è inserita nel mini-calendario podistico romagnolo nel 28° Trofeo Bruno Giannoni, prevede come di consueto due percorsi, uno da 4 e uno da 10 km. Appuntamento alle 8.30 in piazza del Popolo, dove verranno aperte le iscrizioni. Poi, alle 9.30, la partenza ufficiale. Al termine della gara verrà offerto un ricco buffet a tutti i partecipanti, mentre sarà presente un punto ristoro a metà percorso, all’altezza di via Panoramica. Verranno assegnati premi ai primi tre classificati (uomo-donna) di entrambi i percorsi e per le prime 25 società sportive per numero di partecipanti.





Il costo dell’iscrizione è di 3 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore delle scuole morcianesi e dei suoi studenti. Le edizioni 2013. 2014 e 2015 furono destinate all'asilo di Morciano, con la donazione di buoni pasto per tutti i bambini di famiglie con difficoltà. L'edizione 2016 fu destinata alle scuole elementari, con l'acquisto di kit di materiali scolastici per tutti i bambini, per eliminare le disuguaglianze e la donazione di una lavagna elettronica LIM. L'edizione 2017 ha visto protagonista la Scuola Media ‘Broccoli’ con la donazione del desk e del mobilio di ingresso e segreteria.

Nel 2018 il Leo Club si dedicherà ai ragazzi delle Scuole Superiori dell'Istituto ‘Gobetti-De Gasperi’ di Morciano per acquistare nuove strumentazioni tecnologiche richieste dalla scuola.





“Vorremmo ringraziare tutti i commercianti e gli operatori economici che ogni anno dimostrano il loro amore per Morciano, aiutandoci ad organizzare questa importante iniziativa – spiegano dal Leo Club Valle Del Conca -. Grazie anche alle Guardie ecozoofile, al centro sociale Mercurio e all’Anc di Cattolica, che ci aiuteranno a mettere in sicurezza il percorso di gara”.