Ventisette pini saranno abbattuti a Misano in zona mare, pericolosi per la viabilità

Attualità

Misano Adriatico

| 12:40 - 27 Gennaio 2018

E’ previsto per martedì prossimo l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno i viali Dante e Romagna nella zona turistica di Misano Adriatico.

Si tratta di un’attività che si è resa necessaria a causa del forte impatto che le alberature hanno creato al manto stradale, ai marciapiedi e alle abitazioni private.

Infatti gli alberi e le loro radici, cresciuti in misura molto importante, hanno dapprima invaso il marciapiede rendendolo in diversi casi impercorribile e successivamente occupato la sede stradale. La maggior parte di questi inoltre ha subito un’inclinazione verso la strada causando purtroppo diversi incidenti negli ultimi anni.

Questa situazione divenuta oramai insostenibile in termini di sicurezza nei confronti di cittadini e turisti ha portato l’Amministrazione Comunale a convocare, in una assemblea pubblica, i residenti delle due vie in oggetto al fine di condividere un percorso e un processo di manutenzione straordinaria in previsione della Pasqua.

Pur con grande rammarico, in accordo con gli stessi residenti e verificata la relazione agronomica che ha evidenziato lo stato delle alberature e la necessità di migliorare il patrimonio arboreo comunale si è così deciso di prevede la sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi e della carreggiata stradale con l’abbattimento del filare di alberature lato mare (si tratta di 27 pini) e la potatura di quella lato monte. I lavori interesseranno via Dante e via Romagna nel tratto centrale di Misano da via Repubblica a via Piemonte e termineranno entro la fine del mese di marzo.

Al fine di mantenere intatta la presenza di verde in città, nel medesimo tempo saranno messi a dimora entro l’estate un numero pari a 40 alberature che l’Amministrazione Comunale piantumerà nella zona a mare della ferrovia. A queste si aggiunge la messa a dimora avviata in queste ore in via Emilia di 13 arbusti di "Melia". Tale attività rientra nel progetto Green Booking, ideato dall’azienda riminese Info Alberghi Srl attraverso il portale www.info-alberghi.com. Si tratta di un’operazione che riprende l’esperienza positiva dello scorso anno e che s’inserisce nella volontà dell’Amministrazione Comunale di Misano Adriatico di rendere la città “green fidelity” e sostenibile per i propri cittadini e turisti.