Riccione, oltre mille studenti al cinema per riflettere sulla giornata della memoria

| 12:37 - 27 Gennaio 2018

Oltre mille studenti in queste mattine, in occasione della Giornata della Memoria, hanno partecipato alle proiezioni organizzate dall'assessorato ai servizi educativi in collaborazione con il Cinepalace Giometti.

Per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori sono state scelte due pellicole, Un sacchetto di biglie , il film francese diretto da Christian Duguay che racconta la vera storia di due giovani fratelli ebrei nella Francia occupata dai tedeschi, e La signora dello zoo di Varsavia, per la regia di Niki Caro, che narra una pagina poco nota della resistenza polacca e non solo.

Le iniziative per la Giornata della memoria proseguono oggi pomeriggio alle 17.00 al Palazzo del turismo con la presentazione del libro Il pane bianco di Lorena Bianchi, Luigi Maria Piarulli e Romolo Bianchi e questa sera al cinema con il il film Gli invisibili (regia di Claus Räfle).