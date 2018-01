Dal controllo in hotel a Marina Centro spuntano due pregiudicati: entrambi finiscono in carcere

Cronaca

Rimini

15:27 - 26 Gennaio 2018

Proseguono i controlli della Polizia finalizzati a prevenire furti, fenomeni di spaccio e di degrado urbano. Giovedì 25 gennaio, durante un controllo amministrativo delle Volanti all'interno di un hotel di Marina Centro, sono stati rintracciati due uomini: un 43enne riminese e un 40enne straniero non in regola con le norme di soggiorno. Sul primo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, in seguito a sospensione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; il secondo è stato destinatario di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari. I due si trovano ora reclusi in carcere.





