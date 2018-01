Giallo a Cattolica, tagliate le gomme all'auto di un dipendente del Comune: si teme sia atto ritorsivo

Cronaca

Cattolica

| 15:17 - 26 Gennaio 2018

Atto vandalico a danno di un dirigente del Comune di Cattolica. Giovedì, nel parcheggio del Comune, sono state tagliate le gomme di una delle quaranta vetture in sosta: questo fa ipotizzare che si possa trattare di un'azione premeditata verso il proprietario dell'auto. Il Sindaco Gennari commenta a riguardo: "Quando è successo ero assente per motivi personali, un atto che mi lascia l'amaro in bocca, fatto con la volontà di creare disagio, un attacco vigliacco ad uno dei miei collaboratori più stretti. Tutta l'amministrazione è solidale, facciamo tutti parte della stessa squadra, lavoriamo insieme tutti i giorni con spirito di abnegazione per la città e se qualcuno ha pensato con questo gesto di intimidirci, ha ottenuto l'effetto contrario, ci ha dato la forza per essere ancora più determinati, non hanno intimidito nessuno, siamo ancora più convinti di proseguire con il lavoro di trasparenza che stiamo portando avanti"