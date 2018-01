Rimini, aggiudicata la gara d'appalto per l'asfaltatura di 36 strade: ecco quali

Attualità

Rimini

| 14:32 - 26 Gennaio 2018

Con l’apertura delle offerte economiche è stata aggiudicata la gara per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria su 36 strade cittadine.

Ad aggiudicarsi provvisoriamente la gara con un’offerta al ribasso del 18,272% è stata la ditta ICT srl di Trento con. Un’aggiudicazione che diverrà definitiva nei prossimi giorni al termine delle verifiche previste dalla normativa in vigore.





Le 36 strade sono disseminate in tutto il territorio comunale e rappresentano il primo intervento finanziato con i due milioni di euro derivanti dalla vendita delle azioni Hera che l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicare ad un piano straordinario per la manutenzione delle strade cittadine. A quello sui nastri di partenza farà seguito a breve infatti il programma d’interventi, anch’essi finanziati con un milione di euro, la cui progettazione è stata affidata dalla Direzione Lavori pubblici ad Anthea.

Gli interventi aggiudicati , in procinto di partire non appena le condizioni climatiche siano favorevoli, consistono principalmente nel rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e nel ripristino dei tratti che a causa di piogge, e dissesti presentano buche o avvallamenti al fine di implementare la sicurezza e riguardano le vie Guidantoni, Masi, Masini, Bonci, Vic. San Gregorio compreso parcheggio, via Settimia, Lepidia, Anfiteatro, tutte ricadenti nel territorio dell’ex quartiere 1; via Beltramelli, Fusinato e Severino Ferrari dell’ex quartiere 2; di via Guerrini, Ragazzoni, Rufini, dell’ex quartiere 3; di via S. Casadei, Secchiano, Gragnano, Pizzollo, Consorziale (tratto) San Rocco, Faetani, Vasari, Dei Mulini (tratto) Rodella (tratto) dell’ex quartiere 4; di via Manfroni, Montiano, Gaza, Villanova, Fiandra, Marconi (tratto) e Apollonia (tratto), dell’ex quartiere 5; di via Barchi, Ravarino, Sicilia, Piemonte, Sardegna, San Gaudenzo dell’ex quartiere 6.





“Finalmente – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Jamil Sadegholvaad – diventa operativo un programma importante d’interventi sul fronte della manutenzione delle nostre strade. Uno sforzo straordinario non episodico perché avrà, come programmato in fase d’approvazione del piano triennale dei lavori pubblici, un respiro poliennale, facendo diventare quello della manutenzione strade un tema strategico e centrale dell’attività di questa amministrazione per il prossimo futuro.”





In fase di gara, ma col medesimo inizio dei lavori previsto a primavera, sono anche i 10 interventi affidati dal Comune di Rimini ad Anthea nell’ambito del servizio integrato di gestione e manutenzione del patrimonio stradale comunale. Interventi che, dal costo di un milione di euro (ma è già previsto fin d’ora di utilizzare l’eventuale ribasso d’asta per eseguire ulteriori interventi manutentivi di riasfaltatura), riguarderanno via Destra del Porto, tratto via Perseo - via Baldini; via Roma, tratto via Dante - via Bastioni Orientali; viale Settembrini, tratto via Flaminia - Rotatoria Ospedale; viale Mosca; via Jano Planco; via Flaminia, tratto via Crispi - via Pascoli; via Flaminia, tratto via Fada - via A. Costa; via Flaminia, tratto via Ovidio - viale Settembrini; via Matteotti; via Trento, tratto via N. Sauro - via Cormons.