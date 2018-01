Influenza da record, boom di contagi come nel 2004. A Rimini potenziati i servizi di Guardia Medica

Attualità

Rimini

| 13:34 - 26 Gennaio 2018

Sono più di 4 milioni e 700.000 gli italiani che sono stati messi a letto dal virus influenzale. L'esperto virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato all'Ansa che si è trattata di una stagione da contagi record, come quella del 2004 e del 2009: alla fine il numero degli ammalati potrebbe toccare il tetto degli 8 milioni. A Rimini continueranno fino al termine del picco influenzale, i potenziamenti dei servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) su tutto il territorio dell’Ausl Romagna, al fine di fornire una prima risposta ai pazienti, a livello territoriale, in aggiunta all’offerta dei medici di famiglia, in orario notturno e festivo. In particolare, è previsto un raddoppio per gli ambulatori sia di Riccione sia di Rimini. Anche per la centrale operativa è stato previsto un rafforzamento di orario. Medici di continuità assistenziale hanno, infine, dato disponibilità a svolgere turni di lavoro notturno su tutto l’arco settimanale nei reparti internistici dell’Ospedale di Rimini.