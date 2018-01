Controlli al Sigep, scoperti nove lavoratori in nero e 29mila euro tra ammende e sanzioni

Cronaca

Rimini

| 12:29 - 26 Gennaio 2018

In occasione del Sigep, i Carabinieri della Compagnia di Rimini e del Nucleo Ispettorato del lavoro, supportati da funzionari della locale Direzione Territoriale del Lavoro, hanno posto in essere un articolato servizio di controllo all’interno finalizzato al contrasto del lavoro nero ed alla verifica del rispetto della normativa antinfortunistica delle aziende specializzate per gli allestimenti degli stand espositivi. Il servizio è stato disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Rimini, d’intesa con la direzione dell’Ente Fiera, nei giorni 18, 19 e 25 gennaio, in concomitanza durante l’allestimento e lo smontaggio degli Stand espositivi del SIGEP, a seguito degli infortuni sul lavoro verificatesi negli anni precedenti.





Quattro imprenditori di aziende con sede legale nel centro-nord sono stati denunciati per mancata fornitura ai lavoratori dipendenti attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, per mancato utilizzo dei ponteggi dei prescritti dispositivi di sicurezza, per mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dei lavoratori. Nove i lavoratori in nero, quattro italiani e cinque rumeni. Sei aziende sono state sospese per mancanza dei requisiti di sicurezza dei lavoratori e per la presenza di lavoratori in nero. Nel complesso comminate 4 ammende per 8000 euro e sanzioni amministrative per 21.000 euro, mentre sono stati recuperati 10.000 euro di contributi non versati.





Il commento dell'Arma: "Le finalità del controllo sono da ricercare nella necessità di verificare il rispetto della Legge nonché di contrastare un fenomeno, quello del lavoro in nero, che espone a gravi rischi soprattutto i lavoratori. La congiuntura economica negativa, oltre che la pressione fiscale, hanno infatti portato più soggetti a intraprendere questa strada, sia da parte delle imprese che dei lavoratori. In particolare, quest’ultima categoria è quella più esposta, tenuto conto che spesso si trova a prestare la propria opera in assenza di qualsivoglia dispositivo di sicurezza.

Continueranno con assiduità le attività di controllo presso i cantieri edili svolte dall’Arma dei Carabinieri al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nello specifico settore a tutela di tutti i lavoratori".