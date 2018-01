Il comune di Coriano è partito con la Carta di Identità elettronica

Cronaca

Coriano

| 11:19 - 26 Gennaio 2018

Da oggi, tutti i martedì sarà possibile prenotarsi seguendo le istruzioni sul sito del comune o su i canali social istituzionali, per avere la nuova Carta di identità elettronica, utile, non solo come documento di riconoscimento nella vita reale ma utilizzabile anche per il riconoscimento ONLINE nei siti delle varie Pubbliche Amministrazioni. Ma non sono queste le uniche novità. In primo luogo nella nuova Carta di identità Elettronica, detta C.I.E., saranno presenti anche le impronte digitali del cittadino per cui diverrà impossibile da falsificare (a tal proposito si raccomandano gli utenti il giorno dell'appuntamento di venire con mani assolutamente pulite, senza creme o altro). In secondo luogo la C.I.E. conterrà anche la volontà del cittadino riguardo alla donazione o meno dei suoi organi in caso di morte, per cui il cittadino, prima di presentarsi agli sportelli deve aver preso una decisione in merito.



Il costo della nuova carta, cosi' come fissato dal Ministero è: per il primo rilascio o rinnovo (su carta scaduta) € 22,21 per il rilascio del duplicato (smarrimento o deterioramento) € 27,37 La carta arriverà direttamente a casa entro 30 gg dalla richiesta in anagrafe. Prenotarsi online è facilissimo, ed obbligatorio, basta seguire le indicazioni fornite. Ogni famigliare, per aiutare anche eventuali persone anziane o bambini, può prenotare l'appuntamento, oltre che per se anche per altri 4 famigliari.



Domenica Spinelli: ”Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo in così breve periodo, il nostro ringraziamento va soprattutto ai dipendenti dell’ufficio anagrafe, che oltre alle consuete e già gravose adempienze, hanno dedicato tempo ed energia nella formazione delle adempienze necessarie per questo nuovo documento.”