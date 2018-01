Denny Montesi per Centro 21: parata di Vip a Riccione per il compleanno del noto imprenditore

Attualità

Riccione

| 11:15 - 26 Gennaio 2018

Il noto imprenditore Denny Montesi ha scelto Riccione per festeggiare il suo compleanno, organizzando un party super esclusivo che si svolgerà a Casa Lime, sabato 27 gennaio 2018. Attesi in città decine e di Vip, amici del mondo dello spettacolo, della televizione e colleghi imprenditori, che hanno già dato conferma della loro presenza alla grande festa.

Come ogni compleanno che si rispetti, non mancheranno i regali, ma non andranno a Montesi, bensì a Centro21 di Riccione. L’imprenditore ha infatti invitato gli amici a non comprare regali, ma a contribuire alla donazione che lui stesso farà all’associazione di volontariato che si occupa di persone con sindrome di Down. Ovviamente è già stata contattata l’associazione, che ha ringraziato Montesi e lo staff di Casa Lime per questa iniziativa. Iniziativa che l’imprenditore è convinto possa essere uno stimolo per molti e per questo si attiverà con i propri colleghi e amici affinché anche in altre occasioni mondane come quella di sabato sera, venga rivolta un’attenzione particolare alle associazioni di volontariato che sul territorio si occupano delle persone più deboli.

Foto Emanuele Casalboni