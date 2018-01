Bandito solitario all'orario di chiusura rapina supermercato, bottino sui 1000 euro

Cronaca

Misano Adriatico

| 10:13 - 26 Gennaio 2018

Bandito solitario in azione nella serata di giovedì a Misano Adriatico. Sotto tiro è finito il supermercato Conad di via Romagna. Il bottino si aggira sui 1000 euro. Il malvivente, con volto semicoperto, è entrato all'interno dell'esercizio commerciale. Arma in pugno si è fatto consegnare i soldi contenuti nel registratore di cassa per poi fuggire. L'allarme è scattato dopo pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere a circuito chiuso.