Elezioni: leader 5 Stelle Luigi di Maio sabato a Rimini per il tour ‘Rally per l’Italia’

Attualità

Rimini

| 17:42 - 25 Gennaio 2018

Verso le lezioni del 4 marzo: per la campagna elettorale in Emilia-Romagna arriva il leader dei 5 stelle, Luigi Di Maio. Il candidato premier M5s è infatti in tour con il suo "Rally per l'Italia". Una due giorni che partirà venerdì da Bologna per toccare varie città in regione. Di maio chiuderà il suo tour emiliano-romagnolo alle 18.30 di sabato a Rimini, con un incontro pubblico con albergatori e gestori degli stabilimenti balneari all'hotel Meridien. Tre mesi iniziati il 27 novembre scorso, il Rally, spiega, "è il ritratto perfetto del viaggio che ci aspetta. Lo vivrò così, col piede sull'acceleratore per sfruttare al massimo questi cento giorni o poco più che ci separano dal giorno del voto ".