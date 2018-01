Bocciatura piano particolareggiato di Santa Giustina, Comune Rimini fa ricorso

Attualità

Rimini

| 12:46 - 25 Gennaio 2018

In considerazione dell’esito dei ricorsi presentati nel corso degli anni da altri cittadini - tutti respinti sia in I sia II grado – l’Amministrazione Comunale di Rimini attraverso una delibera di Giunta ha ufficializzato la decisione di ricorrere in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Bologna che nel dicembre scorso ha accolto il ricorso presentato dal privato in merito alla bocciatura di un piano particolareggiato previsto a Santa Giustina. Con la sentenza del 6 dicembre il Tribunale Regionale dell’Emilia Romagna ha infatti annullato il diniego da parte del Consiglio Comunale nel 2013 ad un piano particolareggiato di iniziativa privata, presentato in variante agli strumenti urbanistici allora vigenti.