Soldati napoleonici in marcia, ecco la particolare iniziativa di un istituto scolastico riminese

Santarcangelo di Romagna

| 10:58 - 25 Gennaio 2018

In marcia come soldati in vestiti d’epoca alla scoperta della vita quotidiana di un soldato napoleonico. E’ l’esperienza di immedesimazione storica che hanno vissuto sabato scorso due classi dell’istituto tecnico Molari di Santarcangelo (I.s.i.s.s. “Einaudi-Molari”) con tanto di fucili a baoinette e uniformi al seguito.

A guidare la 4 B e 4 C (docenti referenti Alessandra Procucci e Maria Oliveria Longo) in questo “viaggio nel tempo” è stata l’Associazione napoleonica d’Italia che ha realizzato una vera ricostruzione storica sulla vita dei soldati dell’epoca con lo scopo di approfondire le conoscenze degli studenti nel campo della microstoria e della storia materiale. Gli esperti hanno anche spiegato la dinamica delle battaglie più importanti (Austerlitz, Waterloo, Rivoli), oltre che consigliato diversi libri e film per approfondire l’argomento. Gli alunni hanno effettuato prima una parte teorica pratica in classe per scoprire aspetti di vita quotidiana di un soldato napoleonico e poi in giardino hanno marciato come un piccolo reggimento con ordini e schieramenti precisi.

L’associazione Napoleonica d’Italia è stata fondata nel 1993 a Padova da un gruppo di appassionati di storia, per stimolare l’interesse e promuovere conoscenze sul periodo che corre dal 1769 al 1821.