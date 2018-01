Jolly Disco Novafeltria, dal 27 gennaio ripartono le danze: nel 2018 anche una serata remember

Eventi

Novafeltria

| 10:26 - 25 Gennaio 2018

Sabato 27 gennaio al Jolly Disco Novafeltria sarà una 're-opening'. Il locale infatti riapre le sue porte, dopo l'abuffata di eventi natalizi, per la seconda parte di stagione. "Dopo una prima parte di stagione molto positiva, fatta di musica, divertimento e grandi serate, ci siamo presi una pausa, ma ora siamo pronti a tornare", spiega il gestore Francesco Pula. Dalle 23 si ballerà sulle due piste: in pista centrale Davide C. e Diego Zerbini, affiancati dal vocalist Rapiss. Nel privè protagonista sarà la musica di Dj Dado. Il "The Re-opening Party" sarà l'antipasto di un 2018 scoppiettante: "abbiamo in programma grandi serate, tra cui quella di Carnevale e di Pasqua, un Remember Jolly - prosegue il gestore Francesco Pula - ma in mezzo a queste serate di tradizioni mi premeva sottolineare la nascita di tante collaborazioni con attività locali e gruppi organizzativi".