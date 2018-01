Il 'Malatesta' piange Fabrizio Aspromonte, scomparso a soli 32 anni. Venerdì una messa all'interno dell'istituto

Attualità

Rimini

| 09:29 - 25 Gennaio 2018

La città di Rimini e l'Istituto Alberghiero Malatesta scossi dalla scomparsa di Fabrizio Aspromonte, l'insegnante che ha perso la vita in Trentino martedì scorso, a causa di uno sfortunato incidente sugli sci. Il professore sarà commemorato venerdì alle 16, nella sala Muratori della sede centrale, con una messa di suffragio celebrata da Don Roberto Battaglia. Aspromonte, originario di Tricase, ha perso la vita a 32 anni su una pista sciistica di Folgarida. Era molto noto per la sua grande passione per la musica: in Salento aveva vissuto delle serate da protagonista come dj nei locali. Era inoltre il nipote di Giuseppe Cerfeda, caporedattore della testata "Il Gallo".