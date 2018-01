Novafeltria, i ringraziamenti del Sindaco ai Carabinieri per il corso di difesa rivolto alle donne

Attualità

Novafeltria

| 08:57 - 25 Gennaio 2018

Si è concluso con la consegna dell'attestato di partecipazione il corso di difesa personale organizzato a Novafeltria all'interno delle iniziative per il contrasto e la prevenzione della violenza contro le donne. "Un grazie di cuore all'Arma dei Carabinieri, in particolare al nostro Capitano Silvia Guerrini e all'Istruttore, Luogotenente Antonio Amato, per la professionalità e la dedizione con cui hanno curato questo progetto", scrive il Sindaco Stefano Zanchini sulla pagina Facebook del Comune di Novafeltria. "Un grazie alle ragazze che hanno partecipato, dando vita ad un'esperienza di condivisione e solidarietà femminile", conclude la nota del Sindaco.