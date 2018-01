Calcio: Matteo Brighi non tradisce Rimini, no al Santarcangelo e sì all'Empoli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:03 - 25 Gennaio 2018

Il riminese Matteo Brighi non vestirà la maglia del Santarcangelo. Il 37enne centrocampista rescinde con il Perugia, ma rimane in Serie B: l'Empoli, alla ricerca di un'alternativa a centrocampo, ha raggiunto l'accordo con il giocatore. Sfuma così l'ipotesi Santarcangelo. Il Perugia ha deciso, dopo una prima parte di stagione non brillante, di cambiare qualcosa a metà campo. La promozione del giovane Kouan e l'arrivo di Gustafson dal Torino sono stati bilanciati dalle partenze di Emmanuello a Cesena e di Brighi. In casa Santarcangelo sfuma un colpo da novanta, anche se Cavasin ha già ricevuto numerosi rinforzi dal mercato estero. A fronte di diversi arrivi, anche altrettante partenze: Federico Palmieri ha lasciato la maglia gialloblu tornando al Carpi, società proprietaria del cartellino.