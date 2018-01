Volley: Banca di San Marino punta alla finale di Coppa Emilia Serie C

Sport

Repubblica San Marino

| 07:58 - 25 Gennaio 2018

Niente riposo per la Banca di San Marino che non rispetterà lo stop dei campionati nel prossimo fine settimana per giocare le final four di Coppa Emilia-Romagna di serie C. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio a Mirandola. Le titane affrontano le padrone di casa della Sanamed nella semifinale delle 11 di mattina. Nell’altra semifinale si affronteranno il San Damaso Modena e l’interclays Reggio Emilia. La finale fra le vincenti è prevista per le 17.

“Siamo arrivate a giocare le finali di Coppa perché il regolamento prevede che vi accedano le squadre prime di ogni girone, assieme alla migliore delle seconde, dopo la decima giornata di questo campionato. - Spiega coach Luca Nanni. – A dir la verità, non era neanche lontanamente un obiettivo all’inizio del campionato. E’ una bella sorpresa che ci siamo fatti per merito delle mie giocatrici. E’ un riconoscimento al loro impegno e al lavoro di tutto l’ambiente; un regalo meritato visto che finora, nel nostro girone, siamo state la squadra più continua e che ha fatto meno errori. Ho visto le altre squadre e sono di assoluto rispetto, davvero fortissime. Giocheremo la semifinale con le ragazze della Sanamed, padrone di casa. Sono brave e dovremo entrare col piglio giusto in campo se vorremo fare la nostra partita, poi si vedrà”.