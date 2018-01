Denuncia shock: 'ha molestato mia figlia minore', sotto accusa un'allenatrice del riminese

Cronaca

Rimini

| 07:52 - 25 Gennaio 2018

Un' allenatrice è sotto indagine per sospette molestie sessuali verso una ragazzina minorenne. Come riportano 'Corriere di Romagna' e 'Il Resto del Carlino', dopo la denuncia della madre, i Carabinieri hanno notificato alla donna un divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla ragazzina, nonché il divieto di contattarla via telefono o via social network. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Paola Bonetti, dovranno chiarire i contorni della vicenda. Tra la presunta molestratrice e la presunta vittima, giocatrice nella squadra allenata dalla donna, c'è un rapporto forte, la ragazzina si fermava spesso a dormire da lei con il placet dei genitori, ma poi qualcosa sarebbe cambiato. I genitori si sono allarmati per alcuni atteggiamenti della figlia ed è emerso il sospetto di una seduzione, di molestie sessuali iniziate quando la ragazzina non aveva ancora 14 anni. L'allenatrice accusata è sposata ed è attesa dall'interrogatorio di garanzia.